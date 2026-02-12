聞いたことはある、何となく意味も分かる。でも、詳しくは知らない。そんなサッカー用語を解説。今回は「絞る」だ。――◆――◆――守備において、主にサイドを担当する選手が中央寄りにポジションを移動して、中寄りの攻撃スペースを消す動きのこと。チームとしての動きを指して「中締め」と呼ばれることも多い。英語では「squeeze」と表現される。対義語は「stretch」で「絞る」「広げる」といった形で使い分けられる。基