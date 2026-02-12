架線に氷状の霜が広範囲に付着している影響で、始発から列車の運転を休止していたJR七尾線は、午前8時、高松駅と七尾駅の間の上下線で運転を再開しました。JR西日本金沢支社によりますと、12日、始発前の回送列車を走らせようとしたところ、JR七尾線の南羽咋駅から羽咋駅の間で広範囲にわたって架線に氷状の霜が付着しているのを確認しました。このためJR七尾線は、12日の始発から津幡駅と七尾駅の間の上下線で列車の運転を見合わ