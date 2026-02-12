12日の朝、石川県内は輪島市三井で−5.8度を記録するなど、厳しい冷え込みとなっていて交通事故が相次いでいます。12日午前8時前、金沢市小橋では車が運転操作を誤り用水に転落しました。運転していた人は自力で脱出していて命に別状はありません。また、12日午前7時半すぎ、金沢市内の北陸自動車道・金沢東第2インター付近でも交通事故があり、現在、北陸自動車道は金沢東インターと金沢森本インターの間の下り線が通行止めとなっ