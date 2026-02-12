All About ニュース編集部は、2026年1月14日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。今回は、熊本県在住・45歳女性のエピソードを紹介します。【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】回答者のプロフィール＆実家の状況回答者本人：45歳女性職業：フリーランス在住：熊本県熊本市東区家族構成：父親、母親、自分世帯年収：父親156万円