茨城県龍ケ崎市で路上に倒れていた男性が死亡したひき逃げ事件で、警察は75歳の男を逮捕しました。【映像】現場付近の様子波多野準容疑者（75）は11日午前2時半ごろ、龍ケ崎市佐貫の路上で岡田孝紀さん（41）に衝突し頭にけがをさせたにも関わらず、救護せずに逃げた疑いがもたれています。岡田さんは搬送先の病院で死亡が確認されました。警察によりますと、現場には車の部品のプラスチック片のようなものが残されていま