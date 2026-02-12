12日午前の東京株式市場で、日経平均株価は初めて5万8000円を超えました。アメリカの雇用統計が市場予想を上回ったことから、アメリカの景気の底堅さにより日本経済も恩恵を受けるとの見方から、幅広い銘柄が買われています。8日の衆議院選挙で自民党が圧勝したことを受けた「日本買い」の動きが続いています。