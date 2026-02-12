きょうの東京株式市場で、日経平均株価は一時300円以上値上がりし、初めて5万8000円を突破しました。▼きのう、アメリカで発表された経済指標が市場予想を上回り、景気への懸念が和らいだことが追い風となっているほか、▼衆院選で自民党が圧勝したことを受け、海外投資家らによる日本株を買う動きが続いています。一方、けさの外国為替市場では、円を買ってドルを売る動きが強まり、一時1ドル=152円台後半をつける場面もありまし