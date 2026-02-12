ANAの客室乗務員として初めて、65歳定年まで勤め上げた大宅邦子さん。国際線路線の立ち上げにも携わり、主に国際線のファーストクラスで長く乗務してきた。大企業の経営者とも多く接してきた大宅さんが乗客とのコミュニケーションで気を使っていることとは――。※本稿は、大宅邦子『新版 選んだ道が、一番いい道』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／NDStock※写真はイメージです - 写真＝iStock.c