一瞬を切り取る写真の力に圧倒されることがあります。そんな力を再認識したのは、兵庫県・有馬温泉の芸妓処「有馬芸妓」のXアカウント（@arimageiko）が9月27日に発信した一枚の写真でした。 「一つのエレベーターに芸妓15人乗ったらこうなる。」というコメントとともにアップされたのは、日本髪の芸妓さんたちがぎゅうぎゅう詰めになった、なんとも華やかな“すし詰めショット”でした。芸妓さんの日本髪がずらりと並んでおり