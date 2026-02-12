ロッキーズに１年５１０万ドル（約７億９０００万円）の契約で合意した菅野智之投手（３６）の背番号が１１日（日本時間１２日）、「１１」に決まった。球団公式サイトで明らかになった。巨人では１３年の入団時から「１９」をつけ、１９年からはエースナンバーの「１８」に変更。オリオールズに移籍した昨季、３月のＷＢＣは「１９」だった。これまで所属チームで「１１」はないが、１５年プレミア１２、１７年ＷＢＣでは着