男子ゴルフの丸山茂樹（56）が12日までに自身のインスタグラムを更新。ドジャース・山本由伸投手（27）とゴルフを楽しんだ様子を公開した。丸山は「今年も山本由伸君とゴルフをするIn Arizonaの旅に行って来た去年も盛り上がったけど今年もめっちゃ盛り上がった」などと記し、山本らとの集合写真やゴルフ動画、食事の席などの写真を複数枚投稿した。そして、最後に「先ずはドジャースキャンプそしてWBC頑張ってね」とエ