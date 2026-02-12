ジェームズ・ヴァン・ダー・ビークさん＝2019年、米ロサンゼルス（AP＝共同）ジェームズ・ヴァン・ダー・ビークさん（米俳優）家族が更新したインスタグラムによると11日死去、48歳。死因や亡くなった場所など詳細は公表していない。24年にがんを公表していた。98〜03年に放送された米人気テレビドラマ「ドーソンズ・クリーク」で主役を務め、若くして一躍有名になった。77年、東部コネティカット州生まれ。学校で演劇を始め、