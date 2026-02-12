【ハノイ＝竹内駿平】カンボジアの英字紙クメール・タイムズは１１日、同国南部シアヌークビルで当局がカジノ施設を摘発し、日本人を含む８０５人を拘束したと報じた。特殊詐欺に関与していたとみられ、在カンボジア日本大使館が確認を進めている。同紙などによると、摘発は１０日で、日本人以外に中国や韓国、米国など６か国の外国人が拘束された。パソコン約６５０台や携帯電話約１０００台も押収されたという。シアヌーク