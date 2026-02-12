台湾の頼清徳総統は、野党の抵抗で審議に入れずにいる防衛予算案について、「安全保障に猶予はない」と述べ早期の可決が必要だと訴えました。【映像】頼清徳総統の様子頼総統は、統一への圧力を強める中国から台湾を守るため、防衛費などに8年間でおよそ6兆2500億円を投入する考えですが、議会で多数を占める野党の抵抗により、予算案は、いまだに審議入りできていません。頼総統は11日の会見で「防衛は待てない、安全は待て