定年後の働き方は、多様化しています。経済的余裕をもとに趣味や地域活動に時間を使う人がいる一方で、年金に収入を上乗せするため、70代になっても働き続ける人もいます。中には、現役時代に管理職として高収入を得ていたにもかかわらず、アルバイトをする高齢者も。その背景には、表からは見えない人生が隠されています。今回は、一時期は「安泰の老後」を確実視していたというシニアの事例をご紹介します。若者に負けず劣らずの