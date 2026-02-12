2月11日夜、静岡県袋井市の住宅の倉庫でもみ殻や草刈り機などを焼く火事がありました。 11日午後9時30分頃、袋井市旭町の住宅の倉庫から煙が出ているのを発見した人が、この家の住人と消防に連絡しました。火事に気が付いた住人が消火活動をし、火はすぐに消し止められました。 警察によりますと、この火事で倉庫内にあったもみ殻と草刈り機、自転車のタイヤが焼けましたが、けが人はいませんでした。 出火当時、倉庫の扉は閉ま