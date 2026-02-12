バンダイスピリッツは、『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』より「【抽選販売】【まとめ買い】PG UNLEASHED 1/60 νガンダム/LEDユニット」(81,400円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年2月16日(月)15時まで抽選販売の受け付けが行われ、2026年2月18日(火)当選発表、2026年3月発送予定。2026年3月発送予定「【抽選販売】【まとめ買い】PG UNLEASHED 1/60 νガンダム/LEDユニット」(