日銀が12日発表した1月の国内企業物価指数（2020年平均＝100、速報）は前年同月比2.3％上昇の128.4だった。高水準なコメ価格が農林水産物を押し上げた。伸び率は25年12月の2.4％から0.1ポイント縮小した。企業物価指数は、企業間で取引される商品の価格水準を示す。家庭が購入するモノやサービスの価格動向を表す消費者物価指数の先行指標とされる。