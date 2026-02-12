バンダイは、『新世紀GPXサイバーフォーミュラ』より「【抽選販売】サイバーフォーミュラコレクション-Heritage Edition-新世紀GPXサイバーフォーミュラ富士岡サーキット決戦3台セット」(12,540円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年3月2日(月)23時まで抽選販売の受け付けが行われ、2026年3月3日(火)当選発表、2026年3月発送予定。2026年3月発送予定「【抽選販売】サイバーフォー