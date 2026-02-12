スノーボード女子ハーフパイプの予選では、16歳の現役高校生コンビが世界に挑んだ。各選手2回ずつ滑り、高い方の得点で競う予選。決勝に進めるのは24人中、上位12人。日本勢で最も高い得点をマークしたのが、16歳の高校1年生・清水さら選手。空中で2回転半する技を連続で成功させるなどノーミスの滑りを披露し、予選2位（87.50）で決勝に駒を進めた。ーー決勝への意気込みは？清水さら選手：夏からずっと練習してきている新しい技