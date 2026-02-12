お笑いコンビ・オードリーの若林正恭が4日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00〜28:30)にゲスト出演。小籔千豊の交友関係に驚いたエピソードを語った。若林正恭○「関西の芸人さんがいらっしゃると思ってた」「小籔さんってすごくて」と切り出した若林は、「“飯食おうよ”って誘ってくれて。現場に行ったら、きゃりーぱみゅぱみゅ、ちゃんみな、アイナ・ジ・エンドがいたと