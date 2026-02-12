廃食用油などを集めて作る持続可能な航空燃料「SAF」の使用が広がっている。国産SAFの本格生産に取り組むコスモ石油はこのほど、山口県下関市との間で「廃食用油の資源化」促進に向けた連携協定を締結。持続可能な循環型社会の形成と脱炭素社会の実現に向けた取り組みを進めていく。下関市とSAF製造等事業者4社による「SAF協定締結式」。左から日揮ホールディングス専務執行役員 TCOの秋鹿正敬氏、コスモ石油マーケティング取締役