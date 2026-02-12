リアスクリニックはこのほど、薄毛に対する他者の意識を明らかにするため、全国の男女200名を対象にアンケート調査を実施した。同調査では他人の薄毛に対する認識や気づいた際の心理、男女差などを分析している。他人の薄毛に対する認識や気づいた際の心理、男女差などを分析○■薄毛は想像以上に見られている約7割(70.5%)が「知らない他人の薄毛が気になったことがある」と回答「知らない他人の薄毛が気になったことがあるか」と