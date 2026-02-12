ヤマハ発動機はインテックス大阪で開催される「第29回 大阪オートメッセ2026」(2月13日〜15日)に出展する。いすゞA&Sブースでの共同出展、新しいアウトドアレジャーおよびワークスタイルの可能性を提案する。ヤマハが「第29回 大阪オートメッセ2026」のいすゞA&Sブースにて共同出展今回の出展は「もっと奥へ、遊びも仕事も」がコンセプト。いすゞ自動車の新型小型トラック「エルフミオ」とヤマハの汎用EVプラットフォーム