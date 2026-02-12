日本人は内臓脂肪がつきやすい民族？ 日本人と白人の内臓脂肪量を比較 日本人は欧米人とくらべるとスリムな人が多く、肥満の少ない民族のように見えます。しかしそのわりに糖尿病などの生活習慣病が多く、内臓脂肪に原因があるのではないか、と言われてきました。そこで日本人と白人の内臓脂肪を比較する研究が行われました。 この研究では、