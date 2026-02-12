米下院トランプのカナダ関税撤廃法案を可決 米下院はトランプによるカナダへの関税を撤廃することを目指す法案を可決した。これを受けカナダドルは対ドルでやや下げを縮めている。 米下院はトランプ米大統領のカナダに対する関税を撤廃することを目指す法案を可決した。トランプ氏は下院であれ上院であれ関税に反対票を投じた議員は選挙のとき深刻な結果を招くことになるだろうと脅した。 民主党議員のミークス氏