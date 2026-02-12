2月11日、「インフロニア B.LEAGUE U18 INTERNATIONAL CUP 2026」2日目、予選リーグ戦4試合が行われ、グループAの名古屋ダイヤモンドドルフィンズ U18、Victoria州選抜 U18、グループBのALBA Berlin U18が連勝を果たし、準決勝進出を決めた。今大会は、B.LEAGUE ユースチームと海外チームとの交流を通して、世界に挑戦する意識を高めるとともに『世界に通用する選手やチームの輩出』