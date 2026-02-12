日本時間の１１日早朝にＭＳＣＩの定期入れ替えが発表された。今回の見直しでは、イビデンと清水建設が採用された。一方、神戸物産、ＳＧホールディングス、東京地下鉄、トレンドマイクロが除外された。２７日の終値ベースで反映される。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。 出所：MINKABU PRESS