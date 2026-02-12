ブライトンの元イングランド代表MFジェイムズ・ミルナーが、ギャレス・バリーが持つプレミアリーグ通算出場記録に並んだ。現在、40歳のミルナーはリーズ時代の2002年11月に行われたウェストハム戦で、16歳と309日でのプレミアリーグデビューを果たした。以降、ニューカッスル、アストン・ヴィラ、マンチェスター・シティ、リヴァプールと渡り歩き、2023年からブライトンに在籍している。卓越した戦術理解力と運動量、ケガに