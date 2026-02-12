アーセナルに所属するドイツ代表FWカイ・ハヴァーツが負傷によって戦列を離れるようだ。11日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。報道によると、ハヴァーツは筋肉系の負傷によって戦列を離れることとなり、現地時間12日のプレミアリーグ第26節ブレントフォード戦を欠場するという。負傷程度は明らかになっていないが、22日に控えるトッテナム・ホットスパーとのノースロンドン・ダービーへの出場も危ぶまれており、ウィガ