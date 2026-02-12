MDMAは強力な精神的依存を形成する薬物であり、一度使用すると「また使いたい」という渇望から逃れることが極めて困難になります。娯楽的な使用から始まっても、次第に使用頻度が増加し、コントロールを失っていく過程は依存症という病気の典型的なパターンです。この章では、依存形成のメカニズムと乱用へと進行していく過程について、具体的に解説します。 監修医師：大迫 鑑顕（医師） 千葉大学医学部卒業 。千