セルティックに加入した元イングランド代表MFアレックス・オックスレイド・チェンバレンがデビュー戦で劇的決勝点を挙げた。スコティッシュ・プレミアシップ（スコットランド1部）第26節が11日に行われ、セルティックはホームでリヴィングストンと対戦。セルティックに所属する日本代表FW前田大然が先発出場し、MF旗手怜央がベンチスタートとなった一戦には、今月7日に加入が発表されたばかりのチェンバレンも早速メンバー入り