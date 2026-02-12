二桁に乗せた。谷川萌々子が所属するバイエルン女子は現地２月11日、日程が変更されたリーグ戦第16節でイエナと敵地で対戦。６−０で圧勝した。谷川はこの試合に先発フル出場。２−０で迎えた39分には、敵陣ボックス内右でキープしたペルニール・ハーダーの落としを拾うと、そのまま右足を振り抜く。シュートはポスト左に当たってゴールに吸い込まれる。敵GKはほぼ動けず、見送るしかなかった。 これでリーグ戦では８