12日8時45分、東証グロース市場250指数先物期近2026年3月限は前営業日清算値比1ポイント高の719ポイントで寄り付いた。前営業日の東証グロース市場250指数の現物終値733.09ポイントに対しては14.09ポイント安。 株探ニュース