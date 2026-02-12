ウィル [東証Ｓ] が2月12日午前(09:00)に決算を発表。25年12月期の連結経常利益は前の期比18.2％増の12億円になり、26年12月期も前期比10.5％増の13.3億円に伸びを見込み、7期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。10期連続増収、8期連続増益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比2.5円増の23.5円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比19.5％減の3.7億円に