デリカフーズホールディングス [東証Ｓ] が2月12日午前(09:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比7.5倍の17.5億円に急拡大し、通期計画の21億円に対する進捗率は83.4％に達し、5年平均の52.3％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比46.5％減の3.4億円に落ち込む計算に