福島県会津若松市にある老舗菓子店「お菓子の蔵 太郎庵」の公式Xが投稿した1枚の写真に驚きの声が上がっています。写っているのは容器に乗せられた魚の刺身。ツヤっとした赤身の質感、角の立った切り口、そして添えられたわさび。今にも醤油につけて食べたくなりますが、脳がバグる準備はできていますか？ 実はこれ、全部「羊羹」なんです。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■制作に特殊な道具を手作り職人