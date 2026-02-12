中国メディアの環球時報は6日、「インドが中国を切り離せない理由」とするインドメディア、トリビューンの記事を紹介した。記事によると、インド政府は、インドを自立した製造業大国へと変革するという目標を掲げている。しかし、インドをグローバルサプライチェーンと緊密に連携させるという長期的な取り組みは中国製の部品や機械、技術に依存している。電子機器であれ、電気自動車（EV）であれ、太陽光パネルであれ、それらの製