「ミラノ・コルティナ五輪・スピードスケート男子１０００ｍ」（１１日、ミラノ・スピードスケート競技場）２５年世界選手権金メダリストのベンネマルス（オランダ）が中国の廉子文と接触し失速。激怒するシーンがあった。中国選手は失格。ベンネマルスは再レースとなったが、タイムを更新できず、５位のままに終わった。中国の廉子文と１１組で同走。レースはベンネマルスが好ラップを刻んだが、ラスト１周のバックストレー