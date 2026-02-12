ティックトッカー、YouTuber、グラビアアイドルのなな茶（29）が11日夜、自身のXを更新。一般男性との結婚と第1子妊娠を公表した。「【ご報告】私事ですが、かねてよりお付き合いしていた一般男性と結婚いたしました。また、第一子を授かり安定期に入りましたことをご報告させていただきます」と書き出した。続けて「これからは母としても成長できるよう精進して参ります。今後とも温かく見守っていただけると幸いです。よろしく