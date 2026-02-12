9日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した佐伯貴弘氏と齊藤明雄氏が、今季限りでの現役引退を表明している西武・栗山巧について言及した。佐伯氏は「同じ世代で戦って来た選手の一人が、引退をすることを宣言してシーズンに臨む。正直な気持ち、寂しい気持ちで今年1年見なきゃいけない。活躍は期待していますけど、本人は1日1日を大切にしてやると思うんですよ」と思いやった。齊藤氏は「今シーズ