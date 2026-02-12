3日のキャンプイン目前に…フィリップスの枠空け措置で40人枠外れるドジャースは11日（日本時間12日）、ベン・ロートベット捕手をメジャー出場前提の40人枠から外したと発表した。再契約を結んだエバン・フィリップス投手の枠を空けるための措置だが、6日（同7日）に再獲得してからわずか5日後の“戦力外”。目まぐるしく変わる境遇に、ファンからは「振り回されすぎて可哀想」「何このジェットコースター」と同情の声が上がって