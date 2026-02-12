毎週日曜、家族のためにせっせとおにぎりを作る、筆者の友人。栄養バランスを考え、見た目も工夫し……家族のために愛情を込めて作っています。しかし、長く続く習慣のせいか、家族から感謝や感想を言われることはほとんどありませんでした。 愛情を込めたおにぎり