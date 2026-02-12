巨人が、現在アフリカに派遣中の元投手で現ジャイアンツアカデミーコーチの東野峻氏の現地での様子を公開した。東野氏は２月７〜９日にマラウイ共和国の教員向け指導者講習会に参加し、マラウイの子どもたちに野球教室を実施した。マラウイ共和国に到着後は、首都・リロングウェでＪＩＣＡマラウイ事務局を訪問。その後、在マラウイ日本国大使館の大使公邸で夕食に招待され、内藤康司大使らとマラウイやアフリカについて情報交