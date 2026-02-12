11日、サイクロンが通過したマダガスカル・トゥアマシナ（ロイター＝共同）【ナイロビ共同】AP通信によると、アフリカ南東部の島国マダガスカルの災害対応当局は11日、サイクロンが同国を通過して建物が倒壊し、少なくとも住民31人が死亡したと発表した。6千人以上が避難を余儀なくされ、政府が対応を急いでいる。APによると、36人が重傷、4人が行方不明になった。マダガスカルは2022年1〜2月にもサイクロンに襲われ、少なくと