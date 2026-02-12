サンダーランド戦の後半、担架で運ばれるリバプールの遠藤＝サンダーランド（ゲッティ＝共同）【バーミンガム（英国）共同】サッカーのイングランド・プレミアリーグで11日、リバプールの遠藤航はアウェーのサンダーランド戦で今季リーグ戦初先発し、右サイドバックでプレーした。左足首付近を痛め、後半24分に退いた。チームは1―0で勝った。ブライトンの三笘薫は敵地でのアストンビラ戦で後半36分まで出場した。チームは0―1