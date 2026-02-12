まことしやかにささやかれているのが、ラーメンは客によって進化していくという説だ。ある有名店では「お客様は我が味の師なり」という言葉もあるように、常連の好みやアドバイスを聞くことで「究極のスープ」が完成したというケースもある。ただ、なんであれ行き過ぎた行為は迷惑でしかない。都内のIT企業に勤務する濱井雄一さん（仮名・42歳）は、まさに店側を困らせた経験を持っている。◆かつて週3回は通いつめたラーメン