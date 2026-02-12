大好きなお友だちワンコと一緒に過ごしていたポメラニアンくん。同じ椅子に一緒に座ることになり…思った以上に分かりやすく態度に出てしまう姿が話題になっているのです。 飼い主さんも思わずツッコまずにはいられないその光景は、記事執筆時点で37万回を超えて表示されており、1.4万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：『好きなワンコ』と一緒の椅子に座った犬→分かりやすすぎる『態度の変化』】 『好きな子