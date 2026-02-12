宝幸はニッポンハムグループの商品・販促説明会で、100％モッツァレラを使用した「プロセスモッツァレラキューブO1?」を紹介した。加熱してもとろーりと糸を引く性質が特徴で、もちもちとした食感が楽しめる。会場では軽くフライしてとろみを付けたメニュー提案も行われた。冷めてもおいしく食べられることから、おにぎりの具材など幅広い用途を想定している。発売は4月を予定。