11日(現地時間)、プレミアリーグ第26節でサンダーランドとリヴァプールが対戦し、1-0でリヴァプールが勝利を収めた。リヴァプールの遠藤航は先発出場したが、69分に負傷して退いた。試合は序盤から一進一退の攻防が続いていたが、30分頃からリヴァプールがサンダーランドを押し込む展開となる。その中で33分には左サイドをドリブルで突破したコーディ・ガクポのパスをゴール前で受けたフロリアン・ヴィルツがポスト直撃の左足シュ